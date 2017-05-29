Эдерсон завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити», сумма трансфера – 33-34,8 млн фунтов
Вратарь «Бенфики» Эдерсон Мораес близок к переходу в «Манчестер Сити».
23-летний бразилец уже прибыл в Манчестер, где завтра должен пройти медицинский осмотр.
Вчера Sky Sports News HQ сообщал, что сумма трансфера составит примерно 45 миллионов фунтов. Сегодня Sky Sports называет другую цифру – 34,8 миллиона. По версии BBC, «Манчестер Сити» заплатит 33 миллиона.
Это мировой рекорд среди вратарей, если считать в фунтах. В 2001 году «Ювентус» заплатил «Парме» за Джанлуиджи Буффона 53 миллиона евро или 32,6 миллиона фунтов по тому курсу. По нынешнему курсу 33 миллиона фунтов за Эдерсона – это 38 миллионов евро.
«Бенфика» владеет только 50% прав на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute.
Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.
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