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    Эдерсон завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити», сумма трансфера – 33-34,8 млн фунтов

    Теги Парма высшая лига Португалия Бенфика Ювентус Джанлуиджи Буффон Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Риу Аве Эдерсон Мораес

    Вратарь «Бенфики» Эдерсон Мораес близок к переходу в «Манчестер Сити».

    23-летний бразилец уже прибыл в Манчестер, где завтра должен пройти медицинский осмотр.

    Вчера Sky Sports News HQ сообщал, что сумма трансфера составит примерно 45 миллионов фунтов. Сегодня Sky Sports называет другую цифру – 34,8 миллиона. По версии BBC, «Манчестер Сити» заплатит 33 миллиона.

    Это мировой рекорд среди вратарей, если считать в фунтах. В 2001 году «Ювентус» заплатил «Парме» за Джанлуиджи Буффона 53 миллиона евро или 32,6 миллиона фунтов по тому курсу. По нынешнему курсу 33 миллиона фунтов за Эдерсона – это 38 миллионов евро.

    «Бенфика» владеет только 50% прав на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute.

    Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.

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