«Манчестер Сити» может купить вратаря «Бенфики» Эдерсона за 40 млн евро. Это мировой рекорд
«Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона Мораеса.
Английский клуб уверен в завершении сделки после воскресного финала Кубка Португалии.
Как сообщает A Bola, «Манчестер Сити» заплатит за 23-летнего бразильца не менее 40 миллионов евро (около 35 млн фунтов). Это будет новый трансферный рекорд среди вратарей. В 2001 году «Ювентус» заплатил «Парме» 33 миллиона фунтов за Джанлуиджи Буффона.
«Бенфика» настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute.
Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.
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