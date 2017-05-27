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    «Манчестер Сити» может купить вратаря «Бенфики» Эдерсона за 40 млн евро. Это мировой рекорд

    Теги высшая лига Португалия Бенфика Ювентус Джанлуиджи Буффон Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Риу Аве Эдерсон Мораес

    «Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона Мораеса.

    Английский клуб уверен в завершении сделки после воскресного финала Кубка Португалии.

    Как сообщает A Bola, «Манчестер Сити» заплатит за 23-летнего бразильца не менее 40 миллионов евро (около 35 млн фунтов). Это будет новый трансферный рекорд среди вратарей. В 2001 году «Ювентус» заплатил «Парме» 33 миллиона фунтов за Джанлуиджи Буффона.

    «Бенфика» настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute.

    Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.

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