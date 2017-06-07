«Краснодар» и «Динамо» интересуются Данни

Бывший полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Предметный интерес к 33-летнему португальцу проявляют «Краснодар» и московское .

Напомним, Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из . Он провел 256 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил 68 голов и отдал 76 результативных передач и выиграл шесть трофеев.

Ранее сообщалось, что «Маритиму» хочет вернуть .

Данни покидает «Зенит». Теперь окончательно