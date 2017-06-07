«Краснодар» и «Динамо» интересуются Данни
Бывший полузащитник «Зенита» Данни может продолжить карьеру в другом российском клубе.
Предметный интерес к 33-летнему португальцу проявляют «Краснодар» и московское «Динамо».
Напомним, Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо». Он провел 256 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил 68 голов и отдал 76 результативных передач и выиграл шесть трофеев.
Ранее сообщалось, что «Маритиму» хочет вернуть Данни.
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