Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Краснодар» и «Динамо» интересуются Данни

    Теги Данни Премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни может продолжить карьеру в другом российском клубе.

    Предметный интерес к 33-летнему португальцу проявляют «Краснодар» и московское «Динамо».

    Напомним, Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо». Он провел 256 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил 68 голов и отдал 76 результативных передач и выиграл шесть трофеев.

    Ранее сообщалось, что «Маритиму» хочет вернуть Данни.

    Данни покидает «Зенит». Теперь окончательно

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться