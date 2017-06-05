Данни о своем уходе из «Зенита»: «Уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт»

Капитан Данни сообщил о своем уходе из клуба.

«С глубокой грустью вынужден сообщить о своем уходе из . Я провел 9 невероятных лет в этой команде, играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет.

Я также благодарю всех людей, которых здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед.

Прощание – это не конец, наоборот, это начало нового приключения», – написал в своем инстаграме.

В составе «Зенита» 33-летний португалец стал обладателем Суперкубка УЕФА, 3-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка страны. Кроме того, дважды выигрывал Суперкубок России.