Колашинац перешел из «Шальке» в «Арсенал»
«Арсенал» объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца.
23-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт.
«Арсенал» ранее предложил Колашинацу зарплату 140 тысяч евро в неделю.
Колашинац – воспитанник «Шальке». Он выступал за первую команду с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
Фото: официальный сайт «Арсенала»
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