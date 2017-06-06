Колашинац перешел из «Шальке» в «Арсенал»

объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца.

23-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт.

«Арсенал» ранее предложил Колашинацу зарплату 140 тысяч евро в неделю.

Колашинац – воспитанник «Шальке». Он выступал за первую команду с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт