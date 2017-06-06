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    Колашинац перешел из «Шальке» в «Арсенал»

    Теги Шальке-04 премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал трансферы фото Сеад Колашинац

    «Арсенал» объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца.

    23-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт.

    «Арсенал» ранее предложил Колашинацу зарплату 140 тысяч евро в неделю.

    Колашинац – воспитанник «Шальке». Он выступал за первую команду с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Арсенала»

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