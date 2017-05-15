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    Защитник «Шальке» Колашинац станет игроком «Арсенала» 1 июля

    Теги Шальке-04 премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Сеад Колашинац

    Защитник «Шальке» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале».

    23-летний футболист из Боснии и Герцеговины бесплатно присоединится к лондонскому клубу 1 июля, когда истечет срок его контракта с «Шальке».

    «Арсенал» ранее предложил Колашинацу контракт с зарплатой 140 тысяч евро в неделю.

    Колашинацем также интересовались «Милан» и «Манчестер Сити».

    Подробную статистику выступлений воспитанника «Шальке» смотрите здесь.

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