Защитник «Шальке» Колашинац станет игроком «Арсенала» 1 июля

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац продолжит карьеру в .

23-летний футболист из Боснии и Герцеговины бесплатно присоединится к лондонскому клубу 1 июля, когда истечет срок его контракта с «Шальке».

«Арсенал» ранее предложил Колашинацу контракт с зарплатой 140 тысяч евро в неделю.

Колашинацем также интересовались «Милан» и «Манчестер Сити».

Подробную статистику выступлений воспитанника «Шальке» смотрите здесь.