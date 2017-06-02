Спортивный директор Константин Сарсания заявил, что переговоров о трансфере нападающего Федора Смолова не ведется.

«Мы пока не вели переговоров. Будем ли вести – не готов сказать», – поделился информацией функционер.

В минувшем сезоне нападающий забил 18 голов в 22 матчах в рамках чемпионата премьер-лиги, став лучшим бомбардиром турнира.