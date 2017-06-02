Константин Сарсания: «Не готов сказать, будет ли «Зенит» вести переговоры о покупке Смолова»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что переговоров о трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова не ведется.
«Мы пока не вели переговоров. Будем ли вести – не готов сказать», – поделился информацией функционер.
В минувшем сезоне нападающий забил 18 голов в 22 матчах в рамках чемпионата премьер-лиги, став лучшим бомбардиром турнира.
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