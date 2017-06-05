Известный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу перехода полузащитника в «Зенит».

«Трансферная кампания «Зенита» меня шокировала. Для чего нужно было делать реорганизацию, чтобы с приходом и Сарсании, а также именитого Манчини, которого я очень хорошо знаю, сделать такой глупый трансфер?

Во время реструктуризации «Зенита» Фурсенко были сделаны заявления о победе в Лиге чемпионов. С Нобоа они могут бороться разве что за попадание в Лигу Европы, Лигу чемпионов они просто не увидят.

Я не хочу обидеть Нобоа, но «Зенит» наступает на те же грабли. Или не хватило того же Новосельцева из «Ростова»? Бердыев – глыба тренерского цеха, у которого свое направление тренировочного процесса и подбора игроков. При этом, как ни странно, ни один футболист Бердыева не играл в другой команде, по крайней мере я не помню таких.

Азмуна Бекиевич не спешит отдавать в «Зенит», а Нобоа не готов решать большие задачи, что доказывает его пребывание как в ПАОК, где от него отказались, так и в «Динамо».

Жаль, что таким образом подставляют только что подписанного Манчини. Уверен, что Манчини понятия не имеет, кто такой Нобоа. Сарсания, наверное, перепутал «Зенит» с «Атлантисом». Нобоа мог бы укрепить «Атлантис», но не «Зенит».

Хотелось бы пожелать Фурсенко более внимательно подходить к трансферной политике, чтобы не загнать «Зенит» в еще большее болото. Надеюсь, из «Рубина» или «Ростова» больше никто не перейдет в «Зенит», в противном случае уже сейчас можно прогнозировать, что «Рубин» завершит следующий сезон выше «Зенита».

А то, что «Рубин» будет бороться за место в тройке, я даже не сомневаюсь. Хотелось бы обратить внимание Галицкого, что у него появился конкурент за место в Лиге чемпионов.

Клуб, который провел реорганизацию и выступил с тем, что поставлены высокие цели, начал свою деятельность с каких-то непонятных трансферов. Если фигура Манчини, который выиграл разные лиги, соотносится с задачами, поставленными перед «Зенитом», то Нобоа точно сел не в тот травмай. Ему не на Невский, а в Приднестровье. Это не уровень «Зенита», – написал Селюк в своем блоге.

Константин Сарсания: «Все решения по трансферам максимально согласованы с Манчини»