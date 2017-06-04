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    Кристиан Нобоа: «Вместе с Манчини мы завоюем много трофеев»

    Теги Зенит Кристиан Нобоа Роберто Манчини Премьер-лига Россия

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о переходе в питерский клуб.

    — Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» — это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

    — Когда начались переговоры о переходе в «Зенит»? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

    — На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

    — То есть вы особо не раздумывали?

    — От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, — от этого невозможно отказаться. Повторюсь, «Зенит» — это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

    — Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

    — То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

    — Каковы теперь ваши дальнейшие планы?

    — 12-13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор, – сказал Нобоа.

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