Форвард Криштиану Роналду, автор дубля в финале Лиги чемпионов против (4:1), рассказал о своем отношении к критикам.

«Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки», — сказал Роналду.

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