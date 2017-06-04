Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Криштиану Роналду: «Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), рассказал о своем отношении к критикам.

    «Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки», — сказал Роналду.

    Криштиану Роналду провел идеальный сезон. Просто факты

    Опрос

    «Реал» – лучший клуб в современной истории футбола?

    13904 голосa 30
    • Да!
      76%
    • Нет, «Барселона» лучше
      24%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться