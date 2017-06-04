Криштиану Роналду: «Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки»
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), рассказал о своем отношении к критикам.
«Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки», — сказал Роналду.
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