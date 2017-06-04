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    Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ

    Теги Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Ювентус Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов видео

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1). 

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    Приз лучшему игроку Роналду получил от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. 

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