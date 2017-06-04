Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ
Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1).
Португальский игрок забил два мяча в ворота Джанлуиджи Буффона.
Приз лучшему игроку Роналду получил от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Криштиану Роналду провел идеальный сезон. Просто факты
«Его продали за 2 комплекта формы и 20 мячей». Неизвестный Криштиану Роналду
VIDEO: Cristiano Ronaldo receives man of match award from old boss Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/lHiMvh4LJn— Rob Harris (@RobHarris) June 3, 2017
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