Пресс-служба «Матч-ТВ» назвала цифры рейтингов Mediascope «голословными утверждениями»

Руководитель пресс-службы «Матч ТВ» Ольга Кокорина в интервью с «Газете.Ru» вернулась к теме преувеличений рейтингов «Матч ТВ», на которых дважды подряд попалась руководитель канала: «Мы обязательно всем заинтересованным СМИ отправим все данные телесмотрения в нашей целевой аудитории М18+. Мы готовы ответить на все вопросы СМИ по проекту и готовы к открытому диалогу. «Матч ТВ» никогда не скрывал и не скрывает статистику: считаем корректным доказывать свою правоту фактами, а не голословными утверждениями».

Напомним, что публикации на Sports.ru о завышении Тиной Канделаки телерейтингов одной из передач базировались на данных компании Mediascope – главного и единственного телеизмерителя.

Высказалась Ольга Кокорина и про требования к Роскомнадзору заблокировать Sports.ru: «Это никак не связано с историей публичного обсуждения показателей телесмотрения. Желание две эти темы связать – обычная практика у некоторых артистичных спикеров и у некоторых СМИ по раскрутке информационного шума вокруг очередных «теорий заговоров, преследований и интриг». Ну и, наверное, чтобы пожалели «преследуемых».

При этом руководитель пресс-службы «Матч ТВ» продолжает называть хайлайты ФНЛ «пиратским контентом». «Субхолдинг «ГПМ Матч» намерен и далее в рамках действующего законодательства проводить превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/использования на различных ресурсах третьими лицами», – уверяет Ольга Кокорина.

Напомним, что у Sports.ru есть договор с компанией «Телеспорт» о возможности использования хайлатов ФНЛ.