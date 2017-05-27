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    Министр спорта РФ: «Нынешний лимит на легионеров – оптимальный»

    Теги Премьер-лига Россия Павел Колобков лимит на легионеров

    Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о возможном импортозамещении в российском футболе.

    – Что вы думаете об импортозамещении в российском футболе, о котором на Президентском совете говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    – Этот вопрос нужно решать постепенно, он комплексный. Если в России не будет топовых иностранных спортсменов, интерес к национальному чемпионату даже у нас будет совершенно другой. Нужен баланс количества легионеров и своих спортсменов, как и во всем мире. Все-таки наши команды должны быть конкурентоспособными, и уровень чемпионата – высоким.

    Нынешний уровень лимита обсуждался со всеми федерациями и на данный момент он оптимальный, — сказал Колобков.

    Дмитрий Песков: «О конкретных решениях по отказу России от легионеров в футболе речи не шло»

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