Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о возможном импортозамещении в российском футболе.

– Что вы думаете об импортозамещении в российском футболе, о котором на Президентском совете говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Этот вопрос нужно решать постепенно, он комплексный. Если в России не будет топовых иностранных спортсменов, интерес к национальному чемпионату даже у нас будет совершенно другой. Нужен баланс количества легионеров и своих спортсменов, как и во всем мире. Все-таки наши команды должны быть конкурентоспособными, и уровень чемпионата – высоким.

Нынешний уровень лимита обсуждался со всеми федерациями и на данный момент он оптимальный, — сказал Колобков.

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