Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Рад, что «Зенит» выбрал меня, это клуб с богатой историей»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал свое назначение на этот пост.

    «Я очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи! «Зенит» – чемпион!

    Начинается новое приключение. Для меня это честь. «Зенит» – клуб с богатой историей», – написал Манчини.

    Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

    Секретный контракт Манчини, который лежал в сейфе Фурсенко

    Опрос

    Сможет ли Манчини изменить «Зенит»?

    52053 голосa 53
    • Да, станет чемпионом
      37%
    • Нет, там все обречено
      30%
    • Вообще все равно
      33%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться