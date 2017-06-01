Роберто Манчини: «Рад, что «Зенит» выбрал меня, это клуб с богатой историей»
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал свое назначение на этот пост.
«Я очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи! «Зенит» – чемпион!
Начинается новое приключение. Для меня это честь. «Зенит» – клуб с богатой историей», – написал Манчини.
Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»
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