Новый главный тренер Роберто Манчини прокомментировал свое назначение на этот пост.

«Я очень рад, что выбрал именно меня. До скорой встречи! «Зенит» – чемпион!

Начинается новое приключение. Для меня это честь. «Зенит» – клуб с богатой историей», – написал Манчини.

Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

Секретный контракт Манчини, который лежал в сейфе Фурсенко