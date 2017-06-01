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    Кристиан Нобоа: «Раз Бердыев не остается в «Ростове», я тоже не останусь»

    Теги Ростов Кристиан Нобоа Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Полузащитник Кристиан Нобоа заявил, что не останется в «Ростове».

    «Сегодня у меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в «Ростове», то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.

    С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится», – заявил Нобоа.

    Курбан Бердыев, до последнего времени занимавший пост вице-президента в «Ростове», может стать главным тренером «Рубина».

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