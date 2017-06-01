Кристиан Нобоа: «Раз Бердыев не остается в «Ростове», я тоже не останусь»
Полузащитник Кристиан Нобоа заявил, что не останется в «Ростове».
«Сегодня у меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в «Ростове», то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.
С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится», – заявил Нобоа.
Курбан Бердыев, до последнего времени занимавший пост вице-президента в «Ростове», может стать главным тренером «Рубина».
Опрос
Что ждет «Ростов» без Бердыева?
- Ничего хорошего, команда станет середняком91%
- Найдут хорошую замену и снова будут бороться за еврокубки9%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.