Полузащитник Кристиан Нобоа заявил, что не останется в .

«Сегодня у меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в «Ростове», то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру.

С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь – по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится», – заявил Нобоа.

Курбан Бердыев, до последнего времени занимавший пост вице-президента в «Ростове», может стать главным тренером «Рубина».