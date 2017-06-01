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    Азмун вернется в «Рубин» свободным агентом, Полоз и Ерохин также в шорт-листе казанцев

    Теги Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Полоз Александр Ерохин Сердар Азмун

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун вскоре вновь станет игроком «Рубина».

    Сообщается, что 22-летний иранец вернется в казанский клуб в качестве свободного агента.

    Кроме того, в списке желательных приобретений «Рубина» фигурируют еще два игрока «Ростова» — форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин.

    Ранее стало известно о вероятном возвращении вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева в «Рубин» на пост главного тренера. Бердыев, скорее всего, увезет в Казань и весь свой штаб в количестве 10 помощников.

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