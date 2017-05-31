Владелец контрольного пакета акций Стэн Кронке прокомментировал продление контракта с главным тренером команды .

«Наша цель – побеждать в премьер-лиге и других европейских турнирах. Этого ждут болельщики, игроки, сотрудники, тренер и руководство. Мы не будем сдаваться, пока этого не добьемся.

Арсен – самый подходящий для этого человек. У него потрясающие результаты, мы полностью его поддерживаем», – сказал Кронке.