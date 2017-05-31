Стэн Кронке: «Цель «Арсенала» – победы в АПЛ и Европе. Венгер – самый подходящий для этого человек»
Владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Арсеном Венгером.
«Наша цель – побеждать в премьер-лиге и других европейских турнирах. Этого ждут болельщики, игроки, сотрудники, тренер и руководство. Мы не будем сдаваться, пока этого не добьемся.
Арсен – самый подходящий для этого человек. У него потрясающие результаты, мы полностью его поддерживаем», – сказал Кронке.
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