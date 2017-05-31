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    Леонид Федун: «Видеоповторы убивают футбол»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия видеоповторы

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался против видеоповторов в футболе.

    «Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей: забили гол, трибуны орут –, а они уехали совещаться. Через три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр. Ну и пять минут восторга — где?

    Фиксация гола. Через некоторое время будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз, и свистнул. Это нормально.

    А любые повторы: было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол», — сказал Федун.

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