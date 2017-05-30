Аркадий Запорожану, агент бывшего главного тренера Мирчи Луческу, прокомментировал отставку специалиста.

«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года.

В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров.

В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды.

Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Лучеку и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», – заявил Запорожану.

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