«Манчестер Сити» начал переговоры с Яя Туре о новом контракте
Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, ведет переговоры с «Манчестер Сити».
Агент и клуб обсуждают новый контракт 34-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара.
По словам Селюка, стороны добились прогресса и надеются, что договоренность будет достигнута в течение нескольких дней.
«Мы общаемся. Посмотрим, что произойдет. Но «Манчестер Сити» – клуб сердца Яя»,- сказал Селюк.
Туре выступает за «Сити» с 2010 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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