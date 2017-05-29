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    «Манчестер Сити» начал переговоры с Яя Туре о новом контракте

    Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Дмитрий Селюк

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, ведет переговоры с «Манчестер Сити».

    Агент и клуб обсуждают новый контракт 34-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара.

    По словам Селюка, стороны добились прогресса и надеются, что договоренность будет достигнута в течение нескольких дней.

    «Мы общаемся. Посмотрим, что произойдет. Но «Манчестер Сити» – клуб сердца Яя»,- сказал Селюк.

    Туре выступает за «Сити» с 2010 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Дмитрий Селюк: «Если Манчини возглавит «Зенит», он скажет, чтобы подписали Яя Туре»

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