«Манчестер Сити» начал переговоры с Яя Туре о новом контракте

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, ведет переговоры с .

Агент и клуб обсуждают новый контракт 34-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара.

По словам Селюка, стороны добились прогресса и надеются, что договоренность будет достигнута в течение нескольких дней.

«Мы общаемся. Посмотрим, что произойдет. Но – клуб сердца Яя»,- сказал Селюк.

Туре выступает за «Сити» с 2010 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Дмитрий Селюк: «Если Манчини возглавит «Зенит», он скажет, чтобы подписали Яя Туре»