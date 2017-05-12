Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, высказался о будущем игрока.

«Ультиматум Туре? Это ерунда, Яя и так получает в «Сити» 100-процентную игровую практику, он играет во всех матчах по 90 минут.

и «Брайтон»? Думаю, что журналисты специально сделали этот вброс от определенной команды, чтобы поторговаться на счет заработной платы Туре. Конечно, у нас в приоритете топ-клубы, и условный и «Ньюкасл» – это не наши варианты, таких предложений у меня море.

Туре интересуются из Франции, Испании. Это клубы, которые участвуют в Лиге чемпионов. Сразу скажу, что мы смотрим не с точки зрения «лишь бы заработать», а с точки зрения проекта.

Есть много нюансов, таких, куда мы не пойдем даже при наличии предложения, а чисто из-за человеческих соображений и порядочности.

Самое интересное, что 1 апреля, когда я пошутил на счет , многие в Европе приняли эту информацию за чистую монету. Например, в беседе со спортивными директорами из топовых клубов один человек меня на полном серьезе спросил: «А что, Яя идет в «Спартак»?»

Безусловно, такой футболист, как Туре, если бы и пришел в «Спартак» или «Зенит», то это был бы вообще другой уровень команды. Это не усилиться игроками из «Крыльев Советов» или «Амкара».

На счет московской команды я ничего не отрицаю, и если от «Спартака» будет предложение, то моя первоапрельская шутка может воплотиться в жизнь, а может сделать из сказки быль», – сказал Селюк.