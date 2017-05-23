Яя Туре и Селюк пожертвовали по 50 тысяч фунтов пострадавшим от теракта в Манчестере

Хавбек «Манчестер Сити» и его агент Дмитрий Селюк пожертвовали 100 тысяч фунтов пострадавшим в результате теракта в Манчестере.

22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.

«Слишком тяжело читать новости о том, что восьмилетняя девочка пошла на концерт любимой певицы и не вернулась домой.

Мы с Яя хотим помочь. Мы обсуждали случившееся сегодня утром, и он спросил меня, можем ли мы что-нибудь сделать.

Мы решили пожертвовать по 50 тысяч фунтов пострадавшим в результате этого ужасного преступления. Неважно, были они из Манчестера или нет. Яя – из Кот-д’Ивуара, я – русский. Это не имеет значения.

Моему сыну восемь лет, и я не могу представить боль и страдания, которые переживают сегодня родители той девочки», – сказал Селюк.

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек