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    Яя Туре и Селюк пожертвовали по 50 тысяч фунтов пострадавшим от теракта в Манчестере

    Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Дмитрий Селюк

    Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк пожертвовали 100 тысяч фунтов пострадавшим в результате теракта в Манчестере.

    22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.

    «Слишком тяжело читать новости о том, что восьмилетняя девочка пошла на концерт любимой певицы и не вернулась домой.

    Мы с Яя хотим помочь. Мы обсуждали случившееся сегодня утром, и он спросил меня, можем ли мы что-нибудь сделать.

    Мы решили пожертвовать по 50 тысяч фунтов пострадавшим в результате этого ужасного преступления. Неважно, были они из Манчестера или нет. Яя – из Кот-д’Ивуара, я – русский. Это не имеет значения.

    Моему сыну восемь лет, и я не могу представить боль и страдания, которые переживают сегодня родители той девочки», – сказал Селюк.

    В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек

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