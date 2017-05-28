Агент: «У Луческу еще год контракта с «Зенитом», и он намерен его доработать»
Аркадий Запорожану, агент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что его клиент не намерен уходить из клуба.
«Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой.
У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать», – сказал Запорожану.
«Зенит» занял третье место в чемпионате России-2016/17 и не попал в Лигу чемпионов.
Константин Сарсания: «Трансферная политика «Зенита» будет обсуждаться после ясности с главным тренером»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.