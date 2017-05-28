Аркадий Запорожану, агент главного тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент не намерен уходить из клуба.

«Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой.

У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать», – сказал Запорожану.

занял третье место в чемпионате России-2016/17 и не попал в Лигу чемпионов.

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Луческу облажался. Почему это произошло?