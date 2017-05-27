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    «Спорт-Экспресс»: контракт «Зенита» с Луческу не содержит пункта о неустойке

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в случае досрочного увольнения не получит компенсацию от клуба.

    Сообщается, что контракт 71-летнего румынского специалиста, подписанный в мае 2016 года по схеме «2+1», не содержит пункта о неустойке.

    Сам Луческу готов продолжать работу в «Зените». Но если он останется, летом клуб с большой долей вероятности покинет группа известных игроков, не нашедших с ним общего языка.

    «Луческу останется в команде только в том случае, если клуб не найдет другого специалиста. В клубе уже есть шорт-лист, по которому будет вестись работа. «Зенит» постарается в максимально короткие сроки решить вопрос с новым рулевым. Речь идет о сроке в две недели», — рассказал «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

    Мирча Луческу: «У меня еще целый год контракта»

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