Главный тренер Мирча Луческу в случае досрочного увольнения не получит компенсацию от клуба.

Сообщается, что контракт 71-летнего румынского специалиста, подписанный в мае 2016 года по схеме «2+1», не содержит пункта о неустойке.

Сам Луческу готов продолжать работу в «Зените». Но если он останется, летом клуб с большой долей вероятности покинет группа известных игроков, не нашедших с ним общего языка.

«Луческу останется в команде только в том случае, если клуб не найдет другого специалиста. В клубе уже есть шорт-лист, по которому будет вестись работа. «Зенит» постарается в максимально короткие сроки решить вопрос с новым рулевым. Речь идет о сроке в две недели», — рассказал «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

Мирча Луческу: «У меня еще целый год контракта»