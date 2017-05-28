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    Криштиану Роналду: «В последние годы я уставал к решающим матчам Лиги чемпионов, а сейчас чувствую себя намного лучше»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался о своей позиции на поле и кондициях.

    «У меня всегда одна и та же позиция: больше всего я люблю свободно действовать в атаке. Зидан дает мне такую возможность.

    Я играю свободно. На фланге или же в центре? Я играю там, где я должен играть.

    Что касается количества матчей, то мы обсуждали это в начале сезона. Я знаю, что мне нужно. В последние пару лет я уставал к решающим матчам Лиги чемпионов, а сейчас пропустил несколько игр и чувствую себя намного лучше», – сказал Роналду.

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