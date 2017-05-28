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    Роналдо: «Я бы отдал «Золотой мяч» Роналду. Последние два года он решает»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Роналдо примера Испания Золотой мяч

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего игрока 2017 года и поделился мнением о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    О «Золотом мяче»

    «В этом году я бы отдал его Роналду. Последние два года он решает. Криштиану сыграл важную роль в матчах «Реала» в Лиге чемпионов, а впереди еще финал.

    О Роналду и Месси

    «Они оба – фантастические игроки. Мне нравится, как Месси обращается с мячом – он умеет забивать и делать все остальное. Но нельзя игнорировать статистику Роналду.

    Это очень жестоко – сравнивать их. Оба заслуживают всеобщего уважения».

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