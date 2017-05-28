Нападающий Александр Кержаков поделился мнением о причине неудачной игры форварда .

- Три лучших игрока прошлого сезона?

- Дзюба, Жулиано, Лунев.

- Болельщики фантазируют о возвращении Аршавина, забивающего красивые голы в Казахстане. Это возможно?

- Впервые слышу. Как болельщик – я бы тоже этого хотел.

- Как коллега, одноклубник, форвард – объясните, что происходит с Кокориным?

- Я вижу, что ему сложно психологически справиться с тем, что на него навалилось.

Не буду говорить о сумме контракта, это и так обсуждают все. Но взять даже элементарное внимание к его ошибкам – оно куда больше, чем к огрехам партнеров. Это давит.

Мне кажется, ему стоит пообщаться со . Вокруг Феди тоже долгое время был негатив, но он справился, и сейчас у него все получается. Нужно выкинуть лишнее из головы и сконцентрироваться на главном, – сказал Кержаков.