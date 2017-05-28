Александр Кержаков: «Кокорину нужно выкинуть лишнее из головы и пообщаться со Смоловым»
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о причине неудачной игры форварда Александра Кокорина.
- Три лучших игрока «Зенита» прошлого сезона?
- Дзюба, Жулиано, Лунев.
- Болельщики фантазируют о возвращении Аршавина, забивающего красивые голы в Казахстане. Это возможно?
- Впервые слышу. Как болельщик – я бы тоже этого хотел.
- Как коллега, одноклубник, форвард – объясните, что происходит с Кокориным?
- Я вижу, что ему сложно психологически справиться с тем, что на него навалилось.
Не буду говорить о сумме контракта, это и так обсуждают все. Но взять даже элементарное внимание к его ошибкам – оно куда больше, чем к огрехам партнеров. Это давит.
Мне кажется, ему стоит пообщаться со Смоловым. Вокруг Феди тоже долгое время был негатив, но он справился, и сейчас у него все получается. Нужно выкинуть лишнее из головы и сконцентрироваться на главном, – сказал Кержаков.
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