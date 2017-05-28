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    Александр Кержаков: «Кокорину нужно выкинуть лишнее из головы и пообщаться со Смоловым»

    Теги Зенит Федор Смолов Премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Кокорин Краснодар

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о причине неудачной игры форварда Александра Кокорина.

    - Три лучших игрока «Зенита» прошлого сезона?

    - Дзюба, Жулиано, Лунев.

    - Болельщики фантазируют о возвращении Аршавина, забивающего красивые голы в Казахстане. Это возможно?

    - Впервые слышу. Как болельщик – я бы тоже этого хотел.

    - Как коллега, одноклубник, форвард – объясните, что происходит с Кокориным?

    - Я вижу, что ему сложно психологически справиться с тем, что на него навалилось.

    Не буду говорить о сумме контракта, это и так обсуждают все. Но взять даже элементарное внимание к его ошибкам – оно куда больше, чем к огрехам партнеров. Это давит.

    Мне кажется, ему стоит пообщаться со Смоловым. Вокруг Феди тоже долгое время был негатив, но он справился, и сейчас у него все получается. Нужно выкинуть лишнее из головы и сконцентрироваться на главном, – сказал Кержаков.

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