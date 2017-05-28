Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу того, как на команду повлияло поражение от в матче 24-го тура чемпионата России.

«Подкосил нас и результат матча с «Зенитом». Как все помнят, мы не должны были проигрывать. Ребята видят несправедливость. Бикфалви удалили ни за что. Какой тут психолог мог помочь? Павлюченко пошел объяснять судье про несправедливость, тоже получил карточку…

Дзюба потолкался с . Вот если бы судья не дал вообще карточек, или дал по красной… Другой вопрос был бы. А он сделал у нас на три человека меньше. Все вышло из первого удаления Бикфалви, когда тот играл чисто.

Не понимаю таких тренеров, как Луческу, которые говорят, что все удаления были по делу. Как по делу-то? Говори правду! Весь стадион видел. Нас поддерживали, когда мы всемером пошли в атаку, могли гол забить.

Психологически подкосило это поражение. Эмоционально были опустошены после игр с «Зенитом» и , а также поражения в финале Кубка России, конечно. Хотелось впервые в истории выиграть , но не получилось. Будем стремиться подняться как можно выше», – сказал Иванов.