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    Гвардиола получит минимум 150 млн на трансферы и хочет купить вратаря и 3 защитников

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен летом усилить линию обороны.

    Испанский специалист получит минимум 150 миллионов фунтов на трансферную кампанию.

    Гвардиола планирует приобрести вратаря – Эдерсона («Бенфика»), центрального защитника – Эмерика Лапорта («Атлетик»), а также двух фланговых защитников – Дэнни Роуза и Кайла Уокера (оба – «Тоттенхэм»).

    Если изменится ситуация с форвардом Серхио Агуэро, то Гвардиола может попробовать купить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    Ранее стало известно, что будущее 17 игроков в «Манчестер Сити» находится под вопросом.

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