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    Игорь Албин о стоимости «Крестовского»: «Не такой уж он и дорогой, как кажется»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ФИФА ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о стоимости стадиона «Крестовский».

    - Как не гордиться самым дорогим стадионом мира…

    - Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр -, а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч «квадратов» – цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется.

    - Но сэкономить-то можно было.

    - Можно. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро – строишь дешевле. 12 лет – это, конечно, долго, а каждое перепроектирование – новые расходы времени и средств.

    - С чем они были связаны?

    - Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» – относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей – решения, безусловно, правильные.

    Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

    - Чем был плох изначальный проект?

    - А вы поднимите историю и прикиньте просто по логике: можно ли было на такой арене проводить матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира?

    - Какова все-таки итоговая стоимость проекта?

    - Я ее неоднократно озвучивал: порядка 43 миллиардов рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 миллиарда рублей. И еще порядка миллиарда — за переделки, которые пришлось «подчищать».

    - И все-таки: не обидно вам, что репутация объекта оставляет, мягко говоря, желать лучшего?

    - Давайте все друг на друга обидимся, заплачем и разбежимся по домам, а работают пусть другие… Нет, я такими категориями не мыслю, хотя в целом, конечно, согласен: наша общая задача состоит еще и в том, чтобы отношение к стадиону стало позитивным.

    Думаю, ему пока не хватает побед. Но они обязательно придут: любимый футбольный клуб поможет, – сказал Албин.

    Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

    Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге

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