Игорь Албин о стоимости «Крестовского»: «Не такой уж он и дорогой, как кажется»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о стоимости стадиона .

- Как не гордиться самым дорогим стадионом мира…

- Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр -, а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч «квадратов» – цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется.

- Но сэкономить-то можно было.

- Можно. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро – строишь дешевле. 12 лет – это, конечно, долго, а каждое перепроектирование – новые расходы времени и средств.

- С чем они были связаны?

- Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» – относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей – решения, безусловно, правильные.

Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования , связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

- Чем был плох изначальный проект?

- А вы поднимите историю и прикиньте просто по логике: можно ли было на такой арене проводить матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира?

- Какова все-таки итоговая стоимость проекта?

- Я ее неоднократно озвучивал: порядка 43 миллиардов рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 миллиарда рублей. И еще порядка миллиарда — за переделки, которые пришлось «подчищать».

- И все-таки: не обидно вам, что репутация объекта оставляет, мягко говоря, желать лучшего?

- Давайте все друг на друга обидимся, заплачем и разбежимся по домам, а работают пусть другие… Нет, я такими категориями не мыслю, хотя в целом, конечно, согласен: наша общая задача состоит еще и в том, чтобы отношение к стадиону стало позитивным.

Думаю, ему пока не хватает побед. Но они обязательно придут: любимый футбольный клуб поможет, – сказал Албин.

Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге