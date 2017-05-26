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    Жерар Пике: «Судьи повлияли на итоговый результат сезона, но в некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания судьи

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал судейство в примере в этом сезоне.

    – У вас есть чувство, что в этом сезоне все было против «Барселоны»?

    – Нет. Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат, но я не собираюсь составлять себе список для отговорок. «Реал» выиграл вот, и все. Нужно перевернуть страницу и продолжить жить дальше.

    Опыт этого сезона позволит внедрить видеоповторы. Жалобы никому не помогают. В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее – нам нужно стать лучшей командой, – заявил Пике.

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