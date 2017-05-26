Защитник «Барселоны» раскритиковал судейство в примере в этом сезоне.

– У вас есть чувство, что в этом сезоне все было против «Барселоны»?

– Нет. Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат, но я не собираюсь составлять себе список для отговорок. выиграл вот, и все. Нужно перевернуть страницу и продолжить жить дальше.

Опыт этого сезона позволит внедрить видеоповторы. Жалобы никому не помогают. В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее – нам нужно стать лучшей командой, – заявил Пике.