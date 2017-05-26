Защитник «Барселоны» высказался по поводу финала Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе.

Главный клубный трофей Европы разыграют «Ювентус» и .

«Пусть победит лучший. Лично я предпочел бы, чтоб выиграл , но подчеркиваю – это мои персональные предпочтения.

Что бы ни случилось в Кардиффе, это не изменит итогов сезона для «Барселоны». Итоги этих двенадцати месяцев для нас никак не связаны с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов», – сказал Пике.

«Реал» – наиболее принципиальный соперник «Барселоны».