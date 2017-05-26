Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жерар Пике: «Я бы хотел, чтоб финал ЛЧ выиграл «Ювентус»

    Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Лига чемпионов

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу финала Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе.

    Главный клубный трофей Европы разыграют «Ювентус» и «Реал».

    «Пусть победит лучший. Лично я предпочел бы, чтоб выиграл «Ювентус», но подчеркиваю – это мои персональные предпочтения.

    Что бы ни случилось в Кардиффе, это не изменит итогов сезона для «Барселоны». Итоги этих двенадцати месяцев для нас никак не связаны с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов», – сказал Пике.

    «Реал» – наиболее принципиальный соперник «Барселоны».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться