Жерар Пике: «Я бы хотел, чтоб финал ЛЧ выиграл «Ювентус»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу финала Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе.
Главный клубный трофей Европы разыграют «Ювентус» и «Реал».
«Пусть победит лучший. Лично я предпочел бы, чтоб выиграл «Ювентус», но подчеркиваю – это мои персональные предпочтения.
Что бы ни случилось в Кардиффе, это не изменит итогов сезона для «Барселоны». Итоги этих двенадцати месяцев для нас никак не связаны с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов», – сказал Пике.
«Реал» – наиболее принципиальный соперник «Барселоны».
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