Жерар Пике о кричалках игроков «Реала»: «Меня это не обижает, им не за что извиняться»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о кричалках в его адрес на праздновании «Реалом» чемпионства.
«Нет, меня это совсем не обижает. Никому из Мадрида не за что извиняться.
Я уже разговаривал с Серхио Рамосом. Это нормально, такое случается, им нужно было отпраздновать», – сказал Пике.
Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»
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