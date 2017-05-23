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    Жерар Пике о кричалках игроков «Реала»: «Меня это не обижает, им не за что извиняться»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о кричалках в его адрес на праздновании «Реалом» чемпионства.

    «Нет, меня это совсем не обижает. Никому из Мадрида не за что извиняться. 

    Я уже разговаривал с Серхио Рамосом. Это нормально, такое случается, им нужно было отпраздновать», – сказал Пике.

    Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»

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