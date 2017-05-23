Жерар Пике о кричалках игроков «Реала»: «Меня это не обижает, им не за что извиняться»

Защитник «Барселоны» высказался о кричалках в его адрес на праздновании «Реалом» чемпионства.

«Нет, меня это совсем не обижает. Никому из не за что извиняться.

Я уже разговаривал с Серхио Рамосом. Это нормально, такое случается, им нужно было отпраздновать», – сказал Пике.

Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»

«Реал» – чемпион Испании. Впервые за 5 лет