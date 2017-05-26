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    «Спорт день за днем»: Фурсенко стал гендиректором «Зенита»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Максим Митрофанов Крестовский

    Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко назначен генеральным директором петербургского клуба, сообщает «Спорт день за днем».

    Документ о назначении был подписан сегодня. Фурсенко сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором «Зенита» с января 2007 года. По предположениям источников «Спорта день за днем», Митрофанов может занять руководящий пост на арене «Санкт-Петербург», построенной на Крестовском острове.

    Фурсенко уже работал в руководстве «Зенита». В декабре 2005 года он был назначен председателем совета директоров, а в январе следующего года стал президентом клуба. С января 2010 года по июнь 2012 года функционер занимал должность президента РФС.

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