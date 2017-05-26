Бывший президент Сергей Фурсенко назначен генеральным директором петербургского клуба, сообщает «Спорт день за днем».

Документ о назначении был подписан сегодня. Фурсенко сменил , который работал генеральным директором «Зенита» с января 2007 года. По предположениям источников «Спорта день за днем», Митрофанов может занять руководящий пост на арене «Санкт-Петербург», построенной на Крестовском острове.

Фурсенко уже работал в руководстве «Зенита». В декабре 2005 года он был назначен председателем совета директоров, а в январе следующего года стал президентом клуба. С января 2010 года по июнь 2012 года функционер занимал должность президента РФС.