Василий Уткин: «Слова руководства «Зенита» о «закрытых лигах» – абсолютно бредовая идея»
Комментатор Василий Уткин высказался насчет возможного сокращения премьер-лиги.
«Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране. А слова руководства «Зенита» о «закрытых лигах» – абсолютно бредовая идея. Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.
Единственный путь – повышение конкуренции. Что вообще может большим двигателем для развития, чем конкуренция? Вон в Казани построили стадион, на который так и не ходят.
Кто будет расти от «закрытых лиг»? У нас футболом управляют как в истории про Карлсона, который взращивал персиковое дерево», – поделился мыслями журналист.
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