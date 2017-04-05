Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Василий Уткин: «Слова руководства «Зенита» о «закрытых лигах» – абсолютно бредовая идея»

    Теги Зенит Рубин Василий Уткин Премьер-лига Россия РФПЛ Максим Митрофанов Казань-Арена

    Комментатор Василий Уткин высказался насчет возможного сокращения премьер-лиги.

    «Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране. А слова руководства «Зенита» о «закрытых лигах» – абсолютно бредовая идея. Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.

    Единственный путь – повышение конкуренции. Что вообще может большим двигателем для развития, чем конкуренция? Вон в Казани построили стадион, на который так и не ходят.

    Кто будет расти от «закрытых лиг»? У нас футболом управляют как в истории про Карлсона, который взращивал персиковое дерево», – поделился мыслями журналист.

    Сергей Прядкин: «На один-два сезона РФПЛ может сократиться до 14 команд для повышения уровня лиги»

    Максим Митрофанов: «Я бы рассмотрел вариант с системой «закрытых» лиг, состав которых будет неизменным»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться