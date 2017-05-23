Новый главный тренер «Терека» поделился впечатлениями от назначения в клуб из Грозного.



- Много впечатлений. Все замечательно. Раньше мне не удавалось побывать в центре Грозного – все в первый раз увидел.

Я знал, что республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что все так серьезно, как увидел – инфраструктура, город. Город очень чистый, с красивыми зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо.

Свою деятельность также связываю со строительством, можно сказать, строительством команды. Хочу помочь, чем смогу клубу для достижения результатов и популяризации футбола в республике.

- Какие вопросы обсуждались на встрече с и Даудовым?

- Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни, то, что думает, то и говорит. Это мне очень импонирует.

Полагаю, каждый человек должен говорить то, что думает. Особенно, когда речь идет о насущных проблемах, или о том, что хорошо, и что плохо. Разумеется, лучше когда хорошего больше. Это был именно такой разговор.

В этом году команда заняла пятое место, лучший результат для клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание в еврокубки.

- Кто будет помогать Вам в тренерском штабе?

- Будет четыре тренера, приедет тренер вратарей. Знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев. У нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем.

Будет тренер по физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся и Иса Байтиев.

- Вы довольно детально знакомились с «Ахмат-Ареной». Планируете ли посещать клубную Академию футбола «Рамзан»?

- Конечно, думаю мы обязательно встретимся, более того, наметим определенную совместную программу. Я познакомлюсь с тем, как работает Академия, по каким принципам, ознакомлю их со своими принципами работы и игры. Любой тренер из Академии сможет приезжать и смотреть тренировки.

Кроме того, мои ассистенты будут уделять большое внимание дублирующему составу, возможно и последней возрастной группе Академии, переходящей в дубль.

В деятельности в у меня есть определенная задумка, система работы, поставить процесс так, чтобы была плотная связь Академии, дублирующей команды и основного состава.

Нам нужны российские футболисты, нужно поднимать уровень футбола в России и в республике. Только совместная работа всех клубных команд и Академии сможет привести к повышению уровня игры и качества игроков, – сказал Кононов.