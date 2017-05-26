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    Силва подпишет пятилетний контракт с «Ман Сити»

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бернарду Силва

    Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси поделился информацией о полузащитнике Бернарду Силве.

    Хавбек «Монако» близок к переходу в «Манчестер Сити». По информации журналиста, футболист заключит с английским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что португалец прилетел в Манчестер с целью пройти медицинский осмотр. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

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