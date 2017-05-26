Силва подпишет пятилетний контракт с «Ман Сити»

Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси поделился информацией о полузащитнике Бернарду Силве.

Хавбек «Монако» близок к переходу в . По информации журналиста, футболист заключит с английским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что португалец прилетел в Манчестер с целью пройти медицинский осмотр. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.