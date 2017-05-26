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    Федор Смолов: «Не мне судить о травме Фернандеса. Справа может сыграть Смольников»

    Теги Федор Смолов Станислав Черчесов сборная России Павел Мамаев Игорь Смольников Александр Кокорин Олег Шатов Кубок конфедераций Марио Фернандес

    Форвард Федор Смолов ответил на вопросы о сборной России.

    – Вы понимаете, как вас будут использовать на Кубке конфедераций? На какой позиции, в каком окружении?

    – Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я футболист. Мое дело – выполнять их указания.

    – Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся? Как думаете, Кокорина и Мамаева не взяли по спортивным причинам или из-за вечеринки в Монте-Карло?

    – Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему.

    – Нужен ли сборной иностранец, который получает российский паспорт, а в решающий момент улетает лечить нос на родину?

    – Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Марио Фернандеса точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне.

    Что касается его травмы – не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников, – сказал нападающий.

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