Форвард Федор Смолов ответил на вопросы о сборной России.

– Вы понимаете, как вас будут использовать на Кубке конфедераций? На какой позиции, в каком окружении?

– Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я футболист. Мое дело – выполнять их указания.

– Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся? Как думаете, и Мамаева не взяли по спортивным причинам или из-за вечеринки в Монте-Карло?

– Конечно, я общаюсь с и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему.

– Нужен ли сборной иностранец, который получает российский паспорт, а в решающий момент улетает лечить нос на родину?

– Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне.

Что касается его травмы – не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников, – сказал нападающий.

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