«Арсенал» предложил Санчесу 270 тысяч фунтов за неделю, игрок хочет 300 тысяч

Стали известны детали переговоров между и атакующим хавбеком Алексисом Санчесом.

Полузащитник сейчас связан с лондонским клубом контрактом, рассчитанным до лета 2018 года. Однако футболист может покинуть «Арсенал» в ближайшее время, в игроке заинтересована «Бавария». Также за ситуацией следят «Ювентус» и «ПСЖ».

«Арсенал» ведет с чилийцем переговоры о продлении контракта. Футболист хочет получать 300 тысяч фунтов за неделю. «Арсенал» предложил хавбеку зарплату в размере 270 тысяч фунтов. Предложение также предусматривает бонусы, выплата которых будет зависеть от спортивных достижений игрока и команды.

Планируется, что клуб и Санчес продолжат переговоры после финала Кубка Англии. «Арсенал» в субботу поспорит за трофей с «Челси».