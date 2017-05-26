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    «Арсенал» предложил Санчесу 270 тысяч фунтов за неделю, игрок хочет 300 тысяч

    Теги Алексис Санчес премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал

    Стали известны детали переговоров между «Арсеналом» и атакующим хавбеком Алексисом Санчесом.

    Полузащитник сейчас связан с лондонским клубом контрактом, рассчитанным до лета 2018 года. Однако футболист может покинуть «Арсенал» в ближайшее время, в игроке заинтересована «Бавария». Также за ситуацией следят «Ювентус» и «ПСЖ».

    «Арсенал» ведет с чилийцем переговоры о продлении контракта. Футболист хочет получать 300 тысяч фунтов за неделю. «Арсенал» предложил хавбеку зарплату в размере 270 тысяч фунтов. Предложение также предусматривает бонусы, выплата которых будет зависеть от спортивных достижений игрока и команды.

    Планируется, что клуб и Санчес продолжат переговоры после финала Кубка Англии. «Арсенал» в субботу поспорит за трофей с «Челси».

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