«Арсенал» готов платить Санчесу 20 млн евро в год

Руководство предпринимает усилия, чтобы сохранить нападающего .

Как утверждает Bild, лондонцы предложили футболисту новый контракт с значительно улучшенными условиями. Так, хочет повысить зарплату Санчеса до 20 миллионов евро в год. не намерена платить ту же сумму, поскольку это на 4 миллиона больше, чем получает главная звезда команды Роберт Левандовски.

Срок контракта Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.