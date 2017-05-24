«Арсенал» готов платить Санчесу 20 млн евро в год
Руководство «Арсенала» предпринимает усилия, чтобы сохранить нападающего Алексиса Санчеса.
Как утверждает Bild, лондонцы предложили футболисту новый контракт с значительно улучшенными условиями. Так, «Арсенал» хочет повысить зарплату Санчеса до 20 миллионов евро в год. «Бавария» не намерена платить ту же сумму, поскольку это на 4 миллиона больше, чем получает главная звезда команды Роберт Левандовски.
Срок контракта Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
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