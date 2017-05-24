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    «Арсенал» готов платить Санчесу 20 млн евро в год

    Теги Бавария Алексис Санчес премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы

    Руководство «Арсенала» предпринимает усилия, чтобы сохранить нападающего Алексиса Санчеса.

    Как утверждает Bild, лондонцы предложили футболисту новый контракт с значительно улучшенными условиями. Так, «Арсенал» хочет повысить зарплату Санчеса до 20 миллионов евро в год. «Бавария» не намерена платить ту же сумму, поскольку это на 4 миллиона больше, чем получает главная звезда команды Роберт Левандовски.

    Срок контракта Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

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