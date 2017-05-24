«Бавария» готова платить Алексису Санчесу 13 млн евро в год
«Бавария» по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, на которого также претендует «Манчестер Сити».
Сообщается, что агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы чилийца, ведет в Мюнхене переговоры с немецким клубом о возможном трансфере футболиста.
«Бавария» готова предложить за Санчеса 58 миллионов евро, а самому игроку – оклад 13 миллионов за сезон, что на 60% превышает его зарплату в лондонском клубе.
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