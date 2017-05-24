«Бавария» готова платить Алексису Санчесу 13 млн евро в год

«Бавария» по-прежнему намерена приобрести полузащитника Алексиса Санчеса, на которого также претендует «Манчестер Сити».

Сообщается, что агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы чилийца, ведет в Мюнхене переговоры с немецким клубом о возможном трансфере футболиста.

готова предложить за Санчеса 58 миллионов евро, а самому игроку – оклад 13 миллионов за сезон, что на 60% превышает его зарплату в лондонском клубе.