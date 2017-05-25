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    «МЮ» и «Ман Сити» пожертвовали 1 млн фунтов пострадавшим в теракте в Манчестере

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия

    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сделали совместное пожертвование в пользу людей, пострадавших во время теракта в городе в понедельник вечером.

    Клубы из Манчестера пожертвовали 1 миллион фунтов.

    Ранее хавбек «Сити» Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк пожертвовали по 50 тысяч фунтов.

    Теракт произошел на концерте американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва в фойе «Манчестер Арены», вмещающей 21 тысячу человек, погибли 22 человека, 95 получили ранения.

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