Жена и дочери Гвардиолы были на концерте в Манчестере, где в результате теракта погибли 22 человека

Семья главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в понедельник вечером посетила концерт американской певицы Арианы Гранде, где произошел теракт.

Жена Гвардиолы Кристина Серра и их дочери Марина и Валентина не пострадали.

В результате взрыва в фойе «Манчестер Арены», вмещающей 21 тысячу человек, погибли 22 человека, 95 получили ранения.

«Шокирован. Не могу поверить в то, что случилось прошлым вечером. Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв. #ЯлюблюМанчестер», – написал Гвардиола в своем твиттере.

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек