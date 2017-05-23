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    Жена и дочери Гвардиолы были на концерте в Манчестере, где в результате теракта погибли 22 человека

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Хосеп Гвардиола

    Семья главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в понедельник вечером посетила концерт американской певицы Арианы Гранде, где произошел теракт.

    Жена Гвардиолы Кристина Серра и их дочери Марина и Валентина не пострадали.

    В результате взрыва в фойе «Манчестер Арены», вмещающей 21 тысячу человек, погибли 22 человека, 95 получили ранения.

    «Шокирован. Не могу поверить в то, что случилось прошлым вечером. Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв. #ЯлюблюМанчестер», – написал Гвардиола в своем твиттере.

    В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек

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