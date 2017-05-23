В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» погибли не менее 22 человек

На стадионе «Манчестер Арена», вмещающем 21 тысячу человек, прогремел взрыв. Это случилось после концерта американской певицы Арианы Гранде.

Британская полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. Сообщается, что взрыв произошел за пределами концертной площадки – в фойе стадиона, в зоне продажи билетов

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли не менее 22 человек, 59 пострадали.

«Я хотел бы выразить самые глубокие соболезнования семьям погибших. Это печальный день для великого города Манчестер», – написал в твиттере защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Арена использовалась для проведения Игр Содружества 2002 года, а также является домашним стадионом .