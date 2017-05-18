Тренер и вице-президент Курбан Бердыев интересен ряду российских клубов.

Кандидатуру 64-летнего специалиста рассматривают в «Рубине». В борьбу за Бердыева также вступили «Краснодар» и .

По информации «Реального времени», дни Игоря Шалимова в сочтены, а в московскому клубе продолжается борьба за власть менеджмента клуба с тренером Юрием Семиным.

В случае провала сборной России на Кубке конфедераций, Бердыев может возглавить национальную команду страны вместе Станислава Черчесова.