«Реальное время»: «Краснодар», «Локомотив» и «Рубин» интересуются Бердыевым
Тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев интересен ряду российских клубов.
Кандидатуру 64-летнего специалиста рассматривают в «Рубине». В борьбу за Бердыева также вступили «Краснодар» и «Локомотив».
По информации «Реального времени», дни Игоря Шалимова в Краснодаре сочтены, а в московскому клубе продолжается борьба за власть менеджмента клуба с тренером Юрием Семиным.
В случае провала сборной России на Кубке конфедераций, Бердыев может возглавить национальную команду страны вместе Станислава Черчесова.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.