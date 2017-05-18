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    «Реальное время»: «Краснодар», «Локомотив» и «Рубин» интересуются Бердыевым

    Теги Локомотив Ростов Рубин Курбан Бердыев Юрий Семин Премьер-лига Россия сборная России возможные трансферы Игорь Шалимов Краснодар

    Тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев интересен ряду российских клубов.

    Кандидатуру 64-летнего специалиста рассматривают в «Рубине». В борьбу за Бердыева также вступили «Краснодар» и «Локомотив».

    По информации «Реального времени», дни Игоря Шалимова в Краснодаре сочтены, а в московскому клубе продолжается борьба за власть менеджмента клуба с тренером Юрием Семиным.

    В случае провала сборной России на Кубке конфедераций, Бердыев может возглавить национальную команду страны вместе Станислава Черчесова.

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