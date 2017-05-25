Мората согласился перейти в «Милан»

Нападающий «Реала» Альваро Мората дал согласие на трансфер в «Милан».

24-летний форвард решил не дожидаться предложений от «Челси» и «МЮ», согласившись на предложение «россонери», сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб готов платить игроку 7,5 миллионов евро в год, теперь «Милану» осталось согласовать с мадридцами сумму сделки.

Ожидается, что трансфер Мораты обойдется миланцам примерно в 60 миллионов евро.