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    Мората согласился перейти в «Милан»

    Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    Нападающий «Реала» Альваро Мората дал согласие на трансфер в «Милан».

    24-летний форвард решил не дожидаться предложений от «Челси» и «МЮ», согласившись на предложение «россонери», сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

    Итальянский клуб готов платить игроку 7,5 миллионов евро в год, теперь «Милану» осталось согласовать с мадридцами сумму сделки.

    Ожидается, что трансфер Мораты обойдется миланцам примерно в 60 миллионов евро.

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