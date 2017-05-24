«Спартак» оштрафован на 1,6 млн рублей по итогам матчей с «Амкаром» и «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, которые применены к по итогам выездных матчей против «Амкара» и тульского .

«По итогам матча с «Амкаром» за использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. За то, что болельщики уже в четвертый раз в сезоне сидели на ограждении гостевого сектора – на 200 тысяч, за массовое появление на поле посторонних лиц – на 50 тысяч, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений – на 100 тысяч, за причинение имущественного вреда спортивному объекту – на 100 тысяч.

Что касается матча в Туле, то по его итогам «Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за использование болельщиками файеров, дымовых шашек и ракетниц, на 250 тысяч – за то, что болельщики сидели на ограждении гостевого сектора в пятый раз в сезоне, на 300 тысяч – за беспорядки на стадионе, сопровождавшиеся повреждением имущества и поджогами, на 150 тысяч – за сожжение атрибутики ФК «Арсенал», на 50 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц», – заявил Григорьянц.