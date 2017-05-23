Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в преддверии финала Лиги Европы с рассказал о проекте голландского клуба.

«Проект, который мы начали четыре с половиной года назад, призван построить команду, которая была у в наше время: такую сильную команду, которая могла бы играть без страха против любой другой. Мы знали, что это почти невозможно, потому что мир сильно меняется.

«Манчестер Юнайтед» – это Голиаф, а мы – Давид. Но я горжусь тем, что мы создали, вышли в финал с бюджетом 21 миллион евро (18 млн фунтов – прим. Sports.ru).

Надеемся, что игроки будут оставаться в команде на 2-3 года. играл за «Аякс» четыре года – это фантастика. Потом для ребят наступает время сделать следующий шаг.

Футболисты перерастают Голландию. Не хочется играть против команд, у которых 5 тысяч зрителей. Хочется играть в сильнейшей лиге. Это естественный процесс.

Эриксен – лучший пример. За четыре года он выиграл три титула, а потом пришел ко мне и сказал, что хочет в «Тоттенхэм». Окей. Нет проблем.

Дэви – новый Эриксен. Когда или если он придет ко мне и скажет, что пришло его время, мы найдем решение», – сказал Овермарс.

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