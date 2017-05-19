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    Маттейс Лигт о том, что Погба дороже всего состава «Аякса»: «Не видел, чтобы мешки с деньгами забивали голы»

    Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Голландия сборная Голландии Аякс премьер-лига Англия Лига Европы Поль Погба Маттейс де Лигт

    17-летний защитник «Аякса» Маттейс де Лигт в преддверии финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трансферную стоимость хавбека «МЮ» Поля Погба.

    Погба обошелся «Юнайтед» в 105 миллионов евро и стал самым дорогим трансфером в истории футбола. Француз стоит дороже всего стартового состава «Аякса».

    «Никогда не видел, чтобы мешки с деньгами забивали голы. Слышал, что так говорил еще Йохан Кройфф. У нас определенно будут шансы, если мы сыграем смело и их напугаем», – сказал де Лигт.

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