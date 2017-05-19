Маттейс Лигт о том, что Погба дороже всего состава «Аякса»: «Не видел, чтобы мешки с деньгами забивали голы»
17-летний защитник «Аякса» Маттейс де Лигт в преддверии финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трансферную стоимость хавбека «МЮ» Поля Погба.
Погба обошелся «Юнайтед» в 105 миллионов евро и стал самым дорогим трансфером в истории футбола. Француз стоит дороже всего стартового состава «Аякса».
«Никогда не видел, чтобы мешки с деньгами забивали голы. Слышал, что так говорил еще Йохан Кройфф. У нас определенно будут шансы, если мы сыграем смело и их напугаем», – сказал де Лигт.
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