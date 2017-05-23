Нападающий Артем Дзюба высказался о газоне стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

– Поле на стадионе в Санкт-Петербурге ждет.

– Тут мы, конечно, не угадали. Раз там такое поле, надо было с португальцами там играть, а не с Новой Зеландией. Не продумано у нас все это. Криштиану, если приедет, обалдеет.

– Разница чудовищная между газоном «Петровского» и газоном стадиона на Крестовском острове?

– Ну конечно! При всем уважении. Мы же все понимаем – есть какие-то политические вещи, обязательства, стадион красивый. Но поймите, «вскрывать» на нем оборону «Урала» и «Терека», которые обороняются вдесятером, это издевательство.

Мы и так в этом сезоне демонстрировали не самый выдающийся футбол. Но когда ты в один из моментов можешь «уйти» по колено в газон, в песок… Пару раз я открывался под передачу для игрока, бегущего параллельно, и нога «уходила»! Я тогда перепугался.

Там реально очень опасно. В любой момент можно получить травму. Это неприемлемо. Как там можно вскрывать оборону, играть в футбол? Идет передача, я ставлю ногу – мяч подскакивает и попадает в подбородок.

А с трибуны кричат: «Эй, чего вы творите?!» Хочется сказать: дружище, спустись сюда и дай мне пас, пожалуйста – я на тебя посмотрю. Но никто слушать не будет. Это же «отмазки».

Вот мы на «Петровский» пришли, и совсем другое качество футбола в матче с . А представляете, если бы и «Краснодар», две играющие команды, встретились на Крестовском? Это было бы мучение. Все кричали бы: антифутбол, они играют 0:0!

На «Петровском» все довольны, получилась интересная, обоюдоострая игра. На газон не соответствует никаким требованиям. Но, надеюсь, все исправят. Потому что люди стараются, должны что-то сделать, – сказал Дзюба.

«Зенит» возвращается на «Петровский». Какого черта?